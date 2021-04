Lost Soul Aside confirme qu’il sortira aussi sur PlayStation 5

En développement depuis un petit moment, Lost Soul Aside fait partie de ces titres chinois qui ont tapé dans l’œil. Jeu initialement indépendant faisant partie du programme PlayStation China Hero Project, le titre est en développement depuis de longues années et avait fait forte impression lors de son retour il y a quelques jours à travers 18 minutes de gameplay. Aujourd’hui, il est confirmé sur PlayStation 5.

Une sortie qui se précise

Malheureusement, il ne faudra pas attendre d’autres informations. Lost Soul Aside a fait une rapide intervention lors de la conférence PlayStation China cette nuit histoire de faire acte de présence et son développeur a simplement confirmé qu’une version PlayStation 5 était en développement. Celle-ci s’ajoute à la mouture PS4 qui semble toujours prévue.

Pour rappel, Lost Soul Aside est un jeu qui était initialement développé par une seule personne. Au fil des années, le projet a pris de l’ampleur et une petite vingtaine de personnes officient désormais sur le titre. Présenté en 2016, le jeu était déjà en développement depuis des années, et s’inspire de grands noms tels que Devil May Cry. Pas encore de date de sortie, mais étant donné que la communication s’emballe ces derniers temps, on peut espérer avoir du concret dans un avenir relativement proche.