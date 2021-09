Lost Soul Aside : Un Action RPG entre Devil May Cry et Final Fantasy, tout savoir en vidéo

Initialement développé par un seul homme, Lost Soul Aside a rapidement impressionné. Entre sa dynamique et ses images qui ont de quoi nous bluffer, l’action RPG a de quoi intriguer, surtout quand on sait qu’il n’y avait qu’un développeur solo à la base. Projet issu du China Hero Project, une initiative PlayStation qui vise à mettre en lumière les productions chinoises, on a déjà pu voir pas mal de gameplay, l’occasion idéal de vous résumer tout ce que l’on sait dans cette vidéo.

Pour l’instant, Lost Soul Aside est prévu sur les consoles PlayStation mais n’a pas encore de date de sortie. Espérons qu’on en saura un peu plus dans les prochaines semaines ou prochains mois.