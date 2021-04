Lost Soul Aside refait surface avec 18 minutes de gameplay impressionnantes

Lost Soul Aside était initialement le projet d’un seul homme, mais le titre est rapidement devenu populaire et a grandi en ambition et en moyens. Développé par la petite équipe de Ultizero Games, le jeu a enfin fait reparler de lui après des années de silence avec une longue vidéo de gameplay.

Des combats virevoltants

Cette longue vidéo nous permet ainsi de voir que le titre prend pleinement l’héritage de certains beat’em all, à commencer par la série des Devil May Cry.

On peut le voir dans la structure des niveaux, qui semble être quelque peu old-school avec une suite de couloirs et d’arènes, mais le jeu se concentre pleinement sur le spectacle et le dynamisme de ses affrontements, avec un protagoniste qui dispose d’un moveset pour le moins impressionnant. Il faut rappeler que Lost Soul Aside reste un titre indépendant, et qu’il a encore certainement pas mal de temps de développement devant lui.

Malheureusement, Lost Soul Aside n’a toujours pas de date de sortie, et il est pour le moment toujours prévue sur PS4, même si on imagine avec cette vidéo que la PS5 sera une terre d’accueil naturelle pour le titre.