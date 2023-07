Lost Soul Aside fait le beau sur PC et présente 22 minutes de gameplay

La technologie RTX au programme

Jusqu’ici, Lost Soul Aside n’avait été confirmé que sur les consoles PlayStation mais Sony a confirmé qu’une version PC était également dans les tuyaux, contrairement à la version PS4 qui n’a pas du tout été mentionnée dernièrement (et qui a certainement été annulée). Un trailer mettant en avant le partenariat du jeu avec Nvidia a été publié, nous laissant entrevoir quelques images inédites.

Dans le même temps, Gematsu a récupéré le panel complet de Lost Soul Aside avec plus d’une vingtaine de minutes de gameplay au compteur.

Le segment qui nous est présenté avait déjà été illustré dans une précédente démo, mais on peut ici voir l’interface du jeu, de quoi le rendre un peu plus concret à nos yeux. On retiendra surtout que l’influence Devil May Cry se ressent plus que jamais ici, tandis qu’un personnage inédit est teasé en fin de vidéo. Reste maintenant à attendre des informations plus précises sur la sortie du titre.