Lost Soul Aside sera finalement édité par Sony, nouveau trailer impressionnant et sortie début 2024

L’initiative du PlayStation China Hero Project a déjà fait naître quelques jeux depuis son lancement, comme ANNO: Mutationem ou F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, qui n’ont d’ailleurs pas forcément été exclusifs aux plateformes PlayStation, malgré l’aide de Sony. L’un des projets ayant le plus fait parler de lui est Lost Soul Aside, un impressionnant jeu d’action avec des combats très spectaculaires, inspirés par les Devil May Cry. Le titre fait presque figure d’arlésienne aujourd’hui, mais il a à nouveau fait parler de lui aujourd’hui grâce à Sony.

Sony vient encore plus en renfort pour aider à sortir le jeu

Le constructeur croit visiblement très fort en ce nouveau vivier de talents chinois et a annoncé aujourd’hui qu’il allait investir davantage dans le programme, afin de devenir un incubateur encore plus massif de jeux chinois, notamment pour concurrencer Microsoft qui veut faire de même. Histoire de ne pas se faire chiper quelques projets ambitieux, Sony a donc mis la mis sur Convallaria et surtout sur Lost Soul Aside, deux titres qui seront maintenant édités et distribués par le constructeur japonais.

Histoire de fêter cela, le jeu d’Ultizero Games nous donne un nouvel aperçu de ce qu’il aura à nous proposer avec un trailer de gameplay inédit. Comme d’habitude, l’action y est frénétique, les décors semblent être impressionnants, et on a hâte de voir manette en mains les sensations procurées par la maniabilité du personnage, très volatile.

Et bonne nouvelle, pour une fois, le titre semble viser une période de sortie. Après avoir été révélé en 2016, il se pourrait que Lost Soul Aside sorte au début de l’année 2024. D’ici là, le jeu a le temps d’être repoussé, mais on restera optimiste.