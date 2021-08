Lost Judgment : Une démo semble avoir été trouvée suite à un leak

Lost Judgment va bientôt débarquer pour nous raconter la suite des aventures de Takayuki Yagami, et les fans du premier opus sont certainement impatient de découvrir cette suite, qui s’est beaucoup montrée lors de la Gamescom. Ils pourront peut-être même en voir un aperçu gratuitement, du moins si l’on en croit une fuite du PlayStation Network japonais.

Une démo en approche ?

The game 審判之逝:湮滅的記憶 體驗版 with id CUSA29956 has been added to the PS4 asian PSN! pic.twitter.com/7aaGdl3JQD — PSN releases (@psnrelease2) August 26, 2021

Le compte Twitter PSN Release, relayé par GamesRadar, a pu voir qu’une référence faisait mention de ce qui semblerait être une démo jouable pour Lost Judgment, intitulée Lost Judgement: Unjudged Memory Trial Version.

Cette supposée fuite est encore un peu floue pour le moment, et on ne sait pas si cette potentielle démo serait réservée au marché asiatique ou si elle a une chance d’arriver chez nous aussi, même si le titre a une sortie mondiale simultanée. On attend maintenant de voir si Sega et Ryu Ga Gotoku Studio prendront la parole à ce sujet dans les jours à venir, étant donné que la sortie du jeu se rapproche.

Lost Judgment sortira sur PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X dès le 24 septembre.