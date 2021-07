Lost in Random présente son histoire et son gameplay en vidéo, sortie prévue le 10 septembre

La dernière fois que l’on a vu Lost in Random, c’était lors de l’E3 2021, où il nous avait présenté une bande-annonce qui en révélait beaucoup sur ce prochain EA Originals. Le titre nous avait aussi confirmé sa présence pour l’EA Play Live qui a eu lieu aujourd’hui, où il a eu droit à un nouveau trailer.

Les dés seront lancés en septembre

Ce dernier s’attarde un peu plus sur le gameplay, qui restait encore assez mystérieux pour le moment. Notre héroïne pourra donc se battre contre ses ennemis à l’aide de diverses armes, mais aussi avec des cartes, qui lui donneront plusieurs pouvoirs. Le tout est à utiliser en temps réel, même s’il existe une fonction pour ralentir le temps afin de choisir sa prochaine carte.

Le dé qui nous accompagne sera également très concerné par ces cartes car il pourra user de plusieurs capacités, comme exploser vers des ennemis ou nous fournir de la défense. Des pouvoirs qui seront bien utiles pour travers les 6 royaumes du jeu, où l’on rencontra plusieurs personnages qui nous viendront en aide, ou non.

Et bonne nouvelle, on sait désormais quand le titre sortira. Lost in Random arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 10 septembre prochain.