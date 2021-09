Lost in Random : Une future pépite très créative, premier avis en vidéo

Nouvelle production de la gamme EA Originals, le label indépendant d’Electronic Arts, Lost in Random est attendu pour cette rentrée. Il s’agit du nouveau titre du studio Zoink Games (Fe, Flipping Death) et nous avons eu l’opportunité d’y jouer en avant-première. L’occasion idéale de vous partager notre ressenti et un premier avis en vidéo.

Notez que ce Lost in Random est attendu pour ce 10 septembre 2021 sur PC, Nintendo Switch et les consoles PlayStation et Xbox.