Lost in Random nous parle de ses origines dans un nouveau trailer

On connait le studio Zoink Games pour ses jeux de plateforme à l’univers original, tels que Flipping Death, Ghost Giant ou encore le poétique Fe. L’équipe travaille une nouvelle fois en collaboration avec le label EA Originals d’Electronic Arts pour nous proposer Lost in Random, qui dévoile une nouvelle bande-annonce centrée sur son histoire.

L’histoire expliquée en vidéo

Annoncé en 2019, le titre prend son temps pour peaufiner son expérience. Lost in Random nous partagera les aventures de Paire, une jeune fille sans argent qui part à la recherche de sa sœur adorée, Impaire. Dans sa quête, elle sera accompagnée de Décisse, un compagnon un peu particulier, puisqu’il s’agit d’un Dé vivant.

Dans ce jeu d’action/aventure, Paire devra apprendre à maîtriser le chaos et à faire face aux nombreuses péripéties qu’elle fera face. Vous l’avez compris, il s’agit d’un voyage fantastique, qui d’ailleurs a été écrit par Ryan North, scénariste que l’on connait notamment pour Adventure Time.

Lost in Random sortira en 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.