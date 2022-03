Lost Ark : Plus d’un million de bots bannis pour réduire les files d’attente

Presque un mois après sa sortie, le très populaire Lost Ark lutte encore contre des soucis de connexion un peu partout dans le monde. Si le contenu du jeu s’apprête à être enrichi durant tout ce mois de mars, la communauté attendait également de nouvelles mesures pour diminuer la file d’attente, ce que l’équipe derrière le jeu a entendu.

Pas de pitié pour les robots

Sur un nouveau post de blog diffusé la semaine dernière, l’équipe de Lost Ark annonce avoir banni plus d’un million de comptes gérés par des bots :

« Après le lancement, le botting est devenu un problème croissant pour Lost Ark. Notre équipe a travaillé dur pour créer des outils et des méthodes efficaces pour identifier et supprimer les bots du jeu. À la suite de ce travail, aujourd’hui (4 mars), nous supprimons définitivement plus d’un million de comptes illégitimes du jeu qui ont été déterminés comme exécutant des bots. »

L’équipe prévient que dans ce processus, il est possible que certains utilisateurs réels soient confondus avec des bots. Si cela vous est arrivé, vous pouvez vous rendre sur le site officiel du jeu afin de demander à ne plus être banni. Avec cette mesure, l’équipe espère désengorger les files d’attente pour permettre aux vrais joueurs et joueuses de se connecter.

