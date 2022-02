Lost Ark est un MMO de type hack’n slash qui se lancera très bientôt sur PC en free-to-play. Sorti depuis un moment dans d’autres régions, le titre intrigue et suscite de grosses attentes en Occident, ainsi que de nombreuses questions étant donné que le contenu du jeu est assez énorme. Il est donc facile de s’y perdre au début, étant donné qu’il y a beaucoup de systèmes à assimiler d’un coup.

Si vous comptez vous plonger dans cette nouvelle aventure, voici quelques conseils qui vous aideront à bien démarrer dans Lost Ark. On précise que le jeu étant assez massif, il est uniquement question des débuts (cela mériterait un autre guide pour la partie endgame).

Soyez sûr du choix de votre choix de classe

Lost Ark vous laisse choisir parmi 15 classes différentes ayant chacune leur style et leurs spécificités. Il est donc important d’être certain de faire le bon choix avant d’investir des ressources compliquées à obtenir durant la partie endgame du jeu. Ainsi, à partir du niveau 50 (ou même avant), n’ayez pas peur de recommencer si vous vous rendez compte que la classe choisie n’est finalement pas pour vous.

L’introduction du titre vous laisse essayer les classes afin de vous faire un avis mais il peut être difficile de se faire un avis en quelques minutes sans compter que tout essayer prend du temps.

Ne vous préoccupez pas de votre équipement durant la phase de leveling

Durant votre aventure dans le mode Histoire de Lost Ark, vous allez récolter un tas de choses, dont des équipements pour votre personnage. Le niveau de votre équipement est d’ailleurs ce qui vous permet de voir si vous avez le niveau requis pour un donjon par exemple. Toutefois, le système est assez simple. Pas besoin de vous perdre dans votre inventaire et de regarder si les statistiques sont bonnes ou mauvaises.

Il vous suffit simplement d’équiper une nouvelle pièce lorsque vous voyez une flèche bleue dessus. Vous allez en récupérer des tas durant votre périple alors ne perdez pas de temps là dessus.

Dépensez vos points de classes sans avoir peur et optez pour au moins 2 préréglages

Comme tous les MMO, les classes de Lost Ark gagnent des compétences au fur et à mesure que l’on gagne en niveau. Il est en outre possible de les améliorer en dépendant des points de classe. Ici, pas besoin de se préoccuper de l’utilisation puisque vous pouvez réinitialiser les assignations à tout moment sans coût particulier. Vous pouvez ainsi tester tranquillement les effets de compétences débloqués pour savoir lesquels vous conviennent le mieux.

Le titre vous laisse aussi le choix de faire au moins deux préréglages (plus en dépensant des cristaux), on vous conseille donc d’en faire un qui se concentre sur les AOE afin de décimer rapidement les hordes d’ennemis, et un autre pour les boss afin d’infliger un maximum de dégâts avec des compétences à cible unique.

Démantelez votre équipement inutile

Ce conseil fait d’ailleurs suite au précédent. Afin de faire de la place dans votre inventaire, n’hésitez pas a démanteler l’équipement inutile. Il vous suffit de cliquer sur l’icône en forme d’enclume et de placer vos objets.

N’hésitez pas à faire les quêtes annexes le long du chemin

En suivant la quête principale, vous aurez régulièrement accès à des quêtes annexes (indiqués par une icône jaune). Vous pouvez les ignorer, mais elles vous rapporteront de l’XP et des ressources supplémentaires sans vous faire perdre trop de temps. En effet, elles se valident pratiquement toujours non loin de la prochaine étape de votre quête principale.

Utilisez le chant de fuite pour sortir d’un donjon et les points de téléportations

Lors de votre premier donjon, vous demanderez peut-être comment faire pour sortir. Un détail qu’il est facile de manquer. Il vous suffit d’aller dans le menu des chants et d’activer la chanson du retour.

N’hésitez pas non plus à activer les points de téléportation de toutes les zones et de les utiliser afin de faciliter votre navigation (le coût est dérisoire pour le temps gagné). Surtout que même en phase de endgame, vous serez souvent obligé de revenir à des endroits déjà visités.

Quelques conseils pour plus de clarté à votre expérience

Afin de vous faciliter la vie, voici quelques conseils rapides concernant des raccourcis ou des modifications dans les options que l’on recommande :

Pour avoir une mini-carte plus pratique, appuyez sur TAB et appuyez sur la molette de votre souris pour la déplacer où vous voulez . De plus pour utiliser les points de téléportation efficacement, maintenez Alt et cliquez sur celui que vous voulez choisir.

. De plus pour utiliser les points de téléportation efficacement, maintenez Alt et cliquez sur celui que vous voulez choisir. Alt + X : cette combinaison vous permet de cacher les éléments de l’UI . En utilisant plusieurs fois cette manipulation vous pouvez ainsi choisir quoi cacher ou bien revenir en arrière et faire réapparaitre les éléments.

. En utilisant plusieurs fois cette manipulation vous pouvez ainsi choisir quoi cacher ou bien revenir en arrière et faire réapparaitre les éléments. Si, par exemple, vous êtes un joueur de League of Legends et que vous êtes habitué au « clic droit = déplacement » et « clic gauche = attaque de base », il vous suffit d’aller les réglages, puis dans l’onglet Raccourcis et enfin décochez l’option « Attaquer avec le clic droit ».

Ramassez les graines de Mokoko quand vous le pouvez

Durant votre exploration dans les différentes régions de Lost Ark, vous allez explorer de nombreux territoires. Une des choses que vous pouvez ramasser un peu partout sont les graines de Mokoko.

Elle ne vous serviront pas avant un bon moment, mais si jamais vous avez l’occasion de les ramasser (sachant qu’elles sont faciles à manquer si l’on en n’a pas conscience), il ne faut pas hésiter.

Utilisez le système de cartes pour gagner des améliorations

Dans Lost Ark, de nombreuses quêtes vous ferons gagner des cartes, et mêmes de paquets de cartes. Ces dernières peuvent être utilisées dans le menu dédié afin de vous faire gagner un petit boost de dégâts ou de résistance, alors n’hésitez par à tester les différentes combinaisons ainsi que les passifs obtenus grâces aux ensembles de cartes appartenant à une même famille.

N’oubliez pas de débloquer vos compétences d’expédition

En plus de système de niveau pour votre personnage, vous disposez d’un niveau d’expédition unique à votre compte et partagé avec tous les personnages que vous créez.

Il s’agit de l’onglet en violet en bas à gauche près de la barre de niveau. A chaque niveau atteint, vous allez pouvoir débloquer des bonus de statistiques non-négligeables, qui faciliteront votre progression. Il peut être facile de le manquer alors n’hésitez pas à aller fouiller dans l’onglet Expédition puis « Informations sur l’expédition ».

Lost Ark est prévu sur PC. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.