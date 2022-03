Lost Ark prépare déjà du nouveau contenu pour le mois de mars

Lost Ark a rameuté beaucoup de monde depuis sa sortie, si bien qu’il est toujours victime de son succès avec des files d’attente parfois longues en période d’affluence. En dehors de ces soucis, le MMO coréen a été très bien accueilli, c’est donc avec le sourire aux lèvres que Smilegate et Amazon nous annonce du nouveau contenu pour ce mois de mars.

Un nouvel os à ronger

Même si l’on attend une feuille de route plus complète, nous avons déjà de quoi espérer plus de contenu endgame pour Lost Ark avec un petit aperçu de ce qui arrivera prochainement. Vous n’êtes pas sans savoir que le titre est disponible depuis quelques années en Corée, au Japon et en Russie. Grâce à ce « retard » par rapport à eux, les joueurs occidentaux peuvent se réjouir puisque cela promet un apport conséquent et garanti sur le long terme.

D’abord, pour ce mois de mars, nous aurons un nouvel épisode du mode histoire : Kadan. En plus d’introduire de nouveaux personnages, il s’accompagnera de nouvelles quêtes et de nouvelles îles à explorer comme Isteri et l’île du bambou illusoire (niveau d’objet minimum 1100). Il est dit que l’on en apprendra plus sur les Sidéraux et on partira donc en quête du légendaire Kadan, le premier tueur de gardiens.

Enfin, on nous promet un nouveau raid abyssal : Argos. Pour rappel, ce sont des activités assez ardues en équipe de 8 joueurs où il faut battre un gardien féroce en respectant une stratégie particulière durant trois phases. Bien sûr, ce ne sera pas les deux seuls éléments durant ce mois de mars, il ne s’agit encore une fois que d’un avant-goût. Par ailleurs, le site officiel a récemment sorti un patch note qui nous dévoile les modifications et correctifs apportés au jeu.