Sega annonce son RGG Like a Dragon Direct pour le 20 septembre avec des informations sur Like a Dragon: Infinite Wealth (Yakuza 8)

Un Direct à ne pas manquer pour les fans de Yakuza

Seul problème, si vous souhaitez découvrir tout cela en direct, il faudra être matinal. Ce RGG Like a Dragon Direct aura lieu le mercredi 20 septembre à 6 heures du matin, heure française, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver les informations les plus importantes à son sujet dans la foulée sur notre site.

Au programme, des vidéos et des informations sur Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, un jeu dont on sait déjà pas mal de choses et qui sortira dans deux petits mois seulement. L’attention sera donc surtout monopolisée par Like a Dragon: Infinite Wealth (ou Yakuza 8 si vous préférez), prévu pour l’année prochaine, et qui reste encore assez mystérieux. Les fans s’attendent donc à en savoir un peu plus sur l’intrigue qui réunira Ichiban Kasuga et Kazuma Kiryu, et on espère que cette présentation nous permettra aussi d’en apprendre davantage sur le système de combat de cet épisode.

Rendez-vous la semaine prochaine pour voir ça. Le live sera à suivre sur la chaîne Twitch et YouTube de Sega.

