Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name inclura une démo pour Like A Dragon: Infinite Wealth

Une démo accessible en terminant le spin-off

Cette grosse présentation nous offre un large aperçu de ce que le spin-off aura à nous offrir, avec des extraits de gameplay illustrant au mieux le système de combat, qui aura la particularité de donner au protagoniste deux styles bien distincts. On y voit aussi tous les mini-jeux, typiques de la saga (dont des petits rendez-vous très spéciaux en tête-à-tête et en live-action), qui seront bien entendu au rendez-vous.

Mais on découvre surtout que celles et ceux qui posséderont Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name auront droit à un accès à une démo spéciale pour Like a Dragon: Infinite Wealth.

Cette dernière pourra être débloquée après avoir terminé le spin-off, et contiendra certaines scènes qui resteront inédites puisqu’elles ne seront pas toutes dans le huitième opus. Un argument de plus pour acheter le spin-off, même si on regrettera que cette démo nécessite de passer à la caisse, et ce même si les fans de la saga comptaient sans doute ne pas faire l’impasse sur Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sortira le 9 novembre 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Pour rappel, il ne devrait être disponible qu’en version dématérialisée.