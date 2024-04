Test Inzone Buds – Que valent les écouteurs haut de gamme de Sony ?

Sony a déjà sa propre gamme d’accessoires liés à la PlayStation 5, mais le constructeur a aussi voulu diversifier les approches avec une autre marque, moins orientée gaming, qui serait susceptible de parler à un public prêt à débourser des sommes un peu plus élevées dans du matériel high-tech de plus grande qualité, et surtout moins cantonné à un seul appareil. Inzone a été lancé en 2022 avec des casques et des écrans proposés à des tarifs haut de gamme, qui proposaient des performances qui justifiaient leurs prix. Il y a quelques mois de cela, le groupe a voulu élargir son offre en proposant des écouteurs intra-auriculaires Inzone Buds qui sont étonnamment sortis dans la même fenêtre que les écouteurs Pulse Explore. Deux paires d’écouteurs d’un même fabricant pour un même usage, ce qui n’est pas forcément malin à première vue. Heureusement, les Inzone Buds ont des qualités à revendre qui font oublier ce détail et qui vont aller séduire celles et ceux qui veulent la crème de la crème des écouteurs chez Sony.

Conditions de test : Nous avons pu tester les Inzone Buds durant plusieurs semaines dans différentes configurations, que ce soit en nomade sur un téléphone Android ou sur PS5 lors de longues sessions de jeu.

Un look séduisant

La premier détail que l’on peut constater en déballant les Inzone Buds, c’est la taille de l’étui, qui fait tout de suite penser à l’écran d’un bijou qui serait un peu trop imposant. Avec ses un peu plus de 4 centimètres de hauteur et ses 5 centimètres de large, l’appareil n’est pas forcément des plus pratiques pour le transport dans une poche, même s’il rentre tout de même. On regrettera aussi que contrairement au reste, le boîtier en lui-même reste plutôt simple malgré une petite mousse au-dessus de chaque écouteur pour ne pas les abimer en fermant le clapant, ou encore un bouton à l’arrière pour faciliter l’appairage. A l’ouverture, on constate que cette taille proéminente vient de deux choses : la présence d’un capteur Bluetooth et l’imposante forme des écouteurs en eux-mêmes.

Un choix particulier qui ne se voit pourtant pas lorsqu’ils sont à nos oreilles. Car c’est l’ergonomie qui a été pensée en premier lieu pour ce design, et sur ce point, les Inzone Buds font un sans-faute. Même après plusieurs heures, on ne les ressent que très peu grâce à leur forme qui épouse bien l’oreille ainsi que leur poids relativement léger, sans pour autant qu’ils ne tombent au premier secouement de la tête. Naturellement, on retrouve plusieurs embouts dans le packaging des écouteurs pour qu’ils viennent embrasser la forme de vos oreilles de la meilleure des manières.

Une connectivité qui peut faire débat

Mais avant de revenir à ce qu’ils proposent une fois installés, parlons de la connectique des Buds, qui est à notre sens son plus grand bémol. Les écouteurs embarquent une connectique Bluetooth LE qui propose certes de très bonnes performances, mais peu de gens seront à même de s’en rendre compte étant donné que peu d’appareils disposent de cette comptabilité. Sur smartphone par exemple, si votre modèle n’est pas compatible, vous devrez donc passer par le connecteur compris dans le boîtier pour appairer vos écouteurs. Plutôt fin même s’il est assez large, ce connecteur n’est pas bien problématique en lui même, mais il occupe forcément un port UBS-C de votre téléphone, qui pourrait être pris par autre chose (comme votre chargeur). Une décision assez curieuse, même si la présence de ce connecteur permet aux Inzone Buds d’être facilement et rapidement connectés à tout plein d’appareils, dont votre PC ou votre PS5. On retrouve d’ailleurs un switch à activer selon l’appareil sur lequel vous utilisez vos écouteurs.

On ressent ainsi l’envie de Sony de faire de ces écouteurs des accessoires de choix pour sa console phare, même s’il existe aussi les Pulse Explore. Et lorsque l’on connecte les Buds à la PS5 (via le petit accessoire en USB-C), la magie opère vraiment. Le rendu du son en jeu est au niveau des meilleurs casques gaming de milieu-haut de gamme, avec très peu de latence (contrairement à pas mal d’accessoires Bluetooth) ainsi que beaucoup de clarté aussi bien dans les aigus que les graves.

Nous avons par exemple pu tester les écouteurs en jouant de nombreuses heures à Final Fantasy VII Rebirth, qui fait quelques merveilles avec sa bande-son dynamique qui ne cesse de varier les rythmes. Les Inzone Buds étaient des compagnons idéaux pour ressentir toutes ces nuances, avec une spatialisation très correcte qui faisait aussi le travail, même si ce n’est pas dans ce genre de jeu que l’on en a le plus besoin. Pour s’immerger encore plus, on peu profiter de la réduction de bruit active qui est plutôt douce et qui couvre bien les sons aux alentours sans complètement vous couper du monde. On préfèrera l’activer sur des jeux assez bruyants comme Rebirth justement, afin de ne pas ressentir l’effet étouffé que chaque appareil à réduction de bruit procure.

Une application complète pour tout paramétrer

Si malgré cela, vous avez envie de toucher à quelques paramètres pour obtenir le meilleur rendu de son possible, vous pouvez aller jeter un œil du côté de l’application Inzone Hub. Une companion app des plus complètes, sur laquelle on retrouve un égalisateur, la possibilité de réduire ou non l’effet de réduction de bruit, l’équilibre entre le son du jeu et le son du chat et plein d’autres paramètres.

Comme les raccourcis via les zones tactiles de chaque écouteur. Chacun d’entre eux possède quatre raccourcis différents (en tapant une à trois fois dessus ou en restant appuyé), ce qui laisse donc une grande marge de manœuvre pour vos préférences. Entre baisser ou augmenter le volume, activer la réduction de bruit, toucher au volume du chat et bien d’autres possibilités, l’expérience est à la carte. En bref, une application parfaite, qui n’a qu’un seul défaut : celui de n’être disponible que sur PC. Vous n’en n’aurez certes que très peu besoin une fois les paramètres qui vous conviennent enregistrés, mais l’avoir sur smartphone, voire même avoir quelques paramètres intégrés à la PS5, n’aurait pas été un luxe. Entre cela et l’imposant boîtier, on voit que ces écouteurs ont surtout été pensés pour une utilisation assez sédentaire.

Ils ont pourtant une autonomie tournée vers le nomade puisqu’il est possible de les utiliser environ une douzaine d’heures. La charge rapide compris dans le boîtier permet aussi de recharger en quelques minutes. Autant dire que vous aurez le temps de recharger votre DualSense plusieurs fois avant de faire de même avec vos Buds. Notons également que ces appareils disposent d’un micro intégré, de facture assez correcte. Disons plutôt qu’il a le mérite d’être là et d’offrir un son suffisamment clair dans la mesure où il peut tout à fait vous dépanner pour quelques parties. Sur la longueur, on préférera un micro-casque plus performant, mais ce n’était pas le focus des Inzone Buds.

Fiche technique