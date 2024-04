Bethesda parle de la possibilité de réduire le temps d’attente entre ses jeux et n’exclut pas l’idée de travailler avec des studios partenaires

Qui pour aider Bethesda sur Fallout ?

L’horizon 2030 semble être le plus probable si Bethesda doit d’abord se concentrer sur The Elder Scrolls VI avant de sortir un cinquième opus canonique pour Fallout. Et cela fait long, même si Fallout 76 connaît un regain de popularité qui pourrait tenir en haleine une petite partie de la communauté pendant quelques temps. Un problème dont Bethesda a conscience, et qu’il tente de régler même s’il n’est pas question d’aller trop vite et de bâcler pour autant :

« Vous savez, cela prend beaucoup de temps, et donc je pense que l’une des choses sur lesquelles nous nous concentrons ici est évidemment de nous assurer que ces jeux soient le plus qualitatif possible, mais aussi de trouver des moyens d’augmenter notre production, car nous voulons attendre trop longtemps nous non plus plus vous savez. Ce n’est jamais notre plan, mais nous voulons être sûrs de bien faire les choses. »

Maintenant que Bethesda est sous le giron Xbox, des possibilités s’offrent à l’entreprise pour accélérer la cadence, comme de faire appel à d’autres studios qui pourraient par exemple travailler sur Fallout, pendant que Bethesda est concentré ailleurs. Si Todd Howard ne confirme pas que cela va se produire, il peut néanmoins dire qu’il y a des discussions à ce sujet :

« Je dirais que nous avons toujours eu ces conversations […] Nous regardons ce que nous faisons avec la licence et nous nous demandons : « est-ce que nous sommes toujours satisfaits de notre plan pour Fallout en tant que licence ? Quand aura lieu la saison 2 ? Que fait-on sur mobile ? Que fait-on sur Fallout 76 ? Qu’est-ce qu’on fait avec cette chose ? Que faisons-nous avec cette autre chose ? Quand sortent-ils ? ». Et encore une fois, si je pouvais claquer des doigts pour qu’ils soient tous prêts, je le ferais, mais l’essentiel est de savoir comment les sortir au plus haut niveau de qualité possible – c’est toujours le plus important. »

Même si un studio reprenait maintenant la licence des mains de Bethesda, un peu à la manière d’un Obsidian avec Fallout: New Vegas, il faudrait malgré tout attendre plusieurs années (2028 au plus tôt) avant d’en voir le résultat. Mais nul doute que le succès de la série sur Amazon a du faire bouger quelques lignes chez Bethesda, surtout avec un Xbox qui est maintenant aux commandes et qui a besoin de ce genre de licences.