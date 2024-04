IGN x ID@Xbox : Toutes les annonces à retenir de l’émission (Palworld, Lost Records: Bloom & Rage, Dungeons of Hinterberg…)

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des trailers présentés lors de cette conférence IGN x ID@Xbox.

Astor: Blade of Monolith

La présentation a commencé par une vidéo de l’action-RPG Astor: Blade of the Monolith qui nous raconte l’histoire d’un protagoniste chargé de défendre sa planète face à des créatures qui menacent l’équilibre et la paix dans la nature. On devra ainsi partir à la recherche du peuple qui vivait autrefois sur cette planète étrange, et qui a créé la race dont fait partie notre héros. Un jeu que l’on découvrira bien vite car il arrive ce 30 mai sur toutes les plateformes.

33 Immortals

Le roguelike coopératif qui se joue à 33 (si vous connaissez assez de monde) est venu donner quelques nouvelles en présentant l’un de ses boss emblématiques, Lucifer. Rien de très neuf en dehors de cela, si ce n’est rappeler que la bêta fermée de 33 Immortals aura lieu du 24 mai au 2 juin prochain.

Palworld

Comme promis, Palworld aura droit à une grosse mise à jour gratuite cet été qui rajoutera une nouvelle île à visiter. Et qui dit nouvelle région dit également nouveaux Pals, et on a pu en découvrir quelques-uns ici, comme cette grenouille pas comme les autres et d’autres Pals qui jouent au jeu des 7 différences avec des Pokémon. Pas de date de sortie pour cette update, si ce n’est que cela arrive cet été.

Commandos: Origins

La licence Commandos revient après quelques longues années d’absence, et elle s’offre un retour durant la Seconde Guerre Mondiale avec des combats tactiques en temps réel à mener. Le dernier trailer présenté ici s’attarde justement sur le gameplay du titre, tout en illustrant quelques maps qui seront présentes dans cet épisode.

Centum

Attention ici, trailer de l’angoisse, avec ce Centum qui nous fait voir des images cauchemardesques qui viendront hanter les esprits les plus sensibles. Un titre où le malaise est palpable, où la réalité ne cesse de change en même temps que l’esprit torturé du protagoniste. On en apprendra davantage sur ce cauchemar dès cet été.

Lost Records: Bloom & Rage

DON’T NOD était de la partie afin de donner quelques petites nouvelles concernant sa nouvelle licence. Lost Records: Bloom & Rage nous fera suivre l’aventure d’un groupe de jeunes filles désormais adultes, se remémorant des souvenirs de leur adolescence. Ce trailer nous montre que l’on incarnera Swann, qui filmera le dernier été du groupe dans la ville de Velvet Cove. Le studio précise aussi que le jeu sortira en deux parties, avec un mois d’intervalle entre les deux, d’ici la fin de l’année 2024.

Keylocker

Le très coloré Keylocker s’est présenté dans un premier trailer et nous a fait voir son monde unique dans lequel la musique est bannie depuis des lustres. Une situation qui n’a que trop duré et qui fait naître une rébellion dont fait partie Bobo, qui va se battre pour restaurer les droits autour de cet art dans des combats musicaux au tour par tour. Un titre original qui arrivera sur PS5, Xbox Series, PC et Switch durant l’été.

Stampede: Racing Royale

Si vous aimez les jeux de karts autant que les Battle Royale, jetez un œil à Stampede: Racing Royale, dans lequel 60 personnes peuvent s’affronter dans des courses aussi explosives que déloyales, dans la grande tradition des courses de karts. Le jeu sortira d’abord en accès anticipé cet été.

Jackbox Naughty Pack

Vous connaissez peut-être déjà les compilations de jeux Jackbox, qui proposent tout plein de défis amusants à faire entre amis. Pour ce nouveau pack, les choses prennent une tournure bien différente de la simple rigolade entre amis puisque l’on découvrir le Naughty Pack, qui, comme son nom l’indique, proposera des jeux un peu plus à destinations des adultes, si vous voyez ce que cela veut dire (oui ça parle de fesses).

Times & Galaxy

Avec Times & Galaxy, vous pourrez vous prendre pour un journaliste, mais pas n’importe lequel. Un journaliste de l’espace, rien de moins. Vous devrez partir sur le terrain pour enquêter et donner du corps à vos articles, dont vous pourrez déterminer l’angle jusqu’au titre (et vous verrez que ce n’est pas si facile). Ce trailer nous apprend que le titre sera disponible sur toutes les plateformes (sauf la PS4) dès le mois de juin.

Sulfur

Déjà annoncé sur PC, le FPS Sulfur officialise ici son arrivée prochaine sur Xbox Series. Un shooter assez unique avec une direction artistique colorée et une vraie aventure qui ne nous demandera pas que de cribler de plombs plusieurs cibles, même si cela sera une grande part de l’expérience. Aucune date de sortie n’a été précisée.

Fera: The Sundered Tribes

Fera: The Sundered Tribes rappelle fortement Monster Hunter, du moins une version indépendante avec un univers bien différent. Ce trailer met l’accent sur les déplacements aériens de notre personnage, qui peut planer dans de larges zones jusqu’à tomber sur ses cibles. Un RPG à surveiller pour les amateurs du genre, qui sortira en 2024.

All You Need is Help

Si les blocs de cube de Tetris prenaient vie et feraient n’importe quoi, cela donnerait All You Need is Help. Un jeu de puzzles jouable en multijoueur avec différents objectifs à remplir et une vue à la Overcooked, avec des cubes à personnaliser et des grandes barres de rire en prévision.

Tails of Iron II: Whiskers of Winter

La voix de Geralt reprend du service dans Tails of Iron II: Whiskers of Winter, la suite du jeu d’action en 2D dans lequel on contrôle un rat qui souhaite renverser ses opposants. La politique, c’est terminé dans cette suite, puisque des monstres attaquent désormais sans cesse le royaume qu’il faudra défendre avec vaillance.

Hangry

Hangry est un hack’n’ slash – ou plutôt un snack’n’ slash comme il aime se décrire – qui nous propose de partir à l’aventure pour trouver les mets les plus délicieux, mais avec une bonne grosse dose d’action sur le chemin. Un titre où il sera davantage question de gros pains dans la tête de vos ennemis plutôt que dans votre assiette.

Promise Mascot Agency

En voilà un jeu qui sort de l’ordinaire, comme pas mal d’autres titres présentés ici. Terminée la vie de yakuza : dans Promise Mascot Agency, vous incarnerez un ancien voyou qui doit désormais gérer une agence de mascottes dans une petite ville avec des personnages pour le moins barrés, à l’image de ce pouce géant que l’on peut trimballer un peu partout. Derrière cette folle idée, on retrouve les créateurs de Paradise Killer, tout en sachant qu’Ikumi Nakamura a participé au développement. On a le temps de le voir venir, puisque le jeu ne sortira pas avant 2025.

The Rewinder

Le jeu d’aventure The Rewinder est disponible depuis un bout de temps, mais il était tout de même mis en avant ici pour rappeler qu’il est disponible sur le Xbox Game Pass dès aujourd’hui. Dans ce jeu rempli d’énigmes et de mystères, vous pouvez plonger dans les souvenirs des personnes et changer le passé, à vos risques et périls.

Dungeons of Hinterberg

L’une des annonces à retenir de cette conférence était la dernière présentation de Dungeons of Hinterberg, un action-RPG déjà vu à de nombreuses reprises et qui nous montre cette fois-ci comment résoudre quelques-uns de ses puzzles. Mais ce nouveau trailer a surtout pour but de nous donner enfin une date de sortie pour ce jeu, qui sera disponible à partir du 18 juillet prochain.

Vampire Survivors

Et pour finir, Vampire Survivors s’est allégrement moqué d’Ubisoft et d’autres poncifs de l’industrie en survendant sa dernière mise à jour en date, qui est disponible de suite. On nous rappelle également que le crossover avec la licence Contra de Konami arrivera le 9 mai.

Pas de grosse annonce pour cette présentation qui a tout de même mis en avant quelques titres qui méritent que l’on s’y attarde et qui auraient normalement eu droit à peu d’expositions. Donc non, pas de Silkong, encore une fois.