Test Casque Inzone H5 – Le compromis parfait pour le casque de Sony

En lançant sa gamme Inzone sur le marché, Sony affichait deux propositions bien distinctes pour ses casques audio : une d’entrée de gamme avec le H3, affiché à l’époque à un peu moins d’une centaine d’euros ; et une autre plus haut de gamme avec le casque H9, destiné à un public plus exigeant recherchant un casque fait pour durer. Et au milieu de tout cela… seul le H7 pouvait prétendre à donner le meilleur des deux mondes, même si cette solution était encore un peu couteuse. Pour que sa gamme Inzone puisse séduire tous les publics et surtout entrer dans tous les budgets, proposer un casque milieu de gamme était essentiel et c’est la fonction que vient remplir le casque H5, qui sert de remplaçant au H7. Reste maintenant à savoir si le bon équilibre a été trouvé.

Conditions de test : Nous avons pu tester le casque Inzone H5 pendant plusieurs semaines, aussi bien en jeu sur PlayStation 5 que sur PC avec une utilisation quotidienne.

Apparence et fonctionnalités

Côté look, le Inzone H5 n’innove pas particulièrement et ne se différencie pas vraiment des autres casques de la gamme de Sony. Nous avons eu en mains la version noire qui ressemble à peu près à tous les autres casques du marché, si ce n’est qu’elle se montre très sobre et que le logo Sony n’apparaît qu’en surbrillance. Le revêtement plastique est peut-être assez sensible aux éraflures, mais il est difficile de faire la fine bouche ici lorsque l’on voit que Sony propose ce à quoi l’on est en droit de s’attendre pour le prix du H5 côté choix des matériaux. Au moins, l’appareil semble solide même en tirant sur ses branches (ce qui n’est de toute façon jamais recommandé).

Une fois posé sur la tête, le casque se montre confortable et ce même après quelques heures d’utilisation. Une fatigue se fait évidemment ressentir puisqu’il n’est pas non plus tout léger (même si avec 260 grammes, on reste sur quelque chose de très acceptable), mais rien d’inhabituel pour un produit dans cette gamme de prix. On notera que les réglages de l’arceau ne comportent pas de crans et qu’il suffit simplement de faire coulisser les branches pour l’adapter au millimètre près à la surface de votre crâne. Plus précis donc et plus malléable, même si sur la longueur et selon vos mouvement, les réglages peuvent bouger plus naturellement.

Les oreillettes englobent quant à elles l’entièreté de vos oreilles et sont munies d’une mousse très confortable ainsi que d’un revêtement de qualité. Lors d’une longue utilisation, l’inconfort ne viendra certainement pas de cette partie. Ces oreillettes peuvent aussi s’orienter à 90° pour faciliter leur rangement et leur transport. On retrouve aussi dessous les boutons de raccourcis, avec le réglage de volume et les connectiques sur la gauche, et le bouton d’allumage sur la droite.

Sur cette partie, on retrouve aussi les bouton « Game » et « Chat » pour jouer sur la volume entre ces deux parties, ce que vous pouvez aussi régler sur l’application dédiée aux appareils Inzone que l’on retrouve sur PC. Application qui se trouve être très complète et déjà évoquée dans notre test des Inzone Buds. Il y a ici forcément un peu moins de réglages et de personnalisation possible, étant donné que les entrées sont plus limitées que sur les écouteurs, mais vous pourrez y trouver un égaliseur ainsi que la possibilité d’éteindre l’appareil en cas d’inactivité après une certaine période. Le H5 possède d’ailleurs une bonne autonomie qui se compte en une trentaine d’heures sans recharge, sachant qu’il a aussi droit à une recharge rapide.

Un bon rendu du son

Le H5 a aussi l’avantage de pouvoir être connecté en filaire via un port jack 3.5 mm ou via un dongle USB. Une double connexion appréciable, avec un accessoire sur lequel il faut switcher entre une position pour le PC et une autre pour une utilisation PS5 pour que le casque puisse correctement fonctionner. La connexion avec la PS5 est immédiate et ne pose aucun problème. Seule ombre au tableau, l’absence d’une connexion Bluetooth, ce qui rend le casque nettement moins mobile et moins fait pour vous accompagner partout. Puisque le casque se positionne à un prix plus élevé que l’entrée de gamme, ce détail n’est pas vraiment des plus étonnants, mais il est important selon le type d’appareils que vous recherchez.

Le grand avantage de ce casque est de disposer de la spatialisation sonore, ce qui le rend très agréable à porter lorsque l’on joue sur PC ou sur PS5. Capter l’origines des sons n’est pas un problème avec le H5 vissé sur la tête, qui offre un rendu clair et satisfaisant. Que ce soit sur un Diablo IV, un Final Fantasy VII Rebirth, un Hi-FI Rush ou autre, nous avons pu profiter d’une immersion sonore assez remarquable. Rien d’extraordinaire non plus puisque l’on reste sur une gamme qui ne vise pas ce qu’un casque d’excellence peut offrir, mais le son offert par le H5 répond complètement à nos attentes.

Il en est de même avec le micro intégré, qui capte bien la voix sans être parasité par tous les sons autour. Sa branche très malléable est étonnante au premier abord mais elle permet de le placer vraiment où vous le souhaitez. On apprécie aussi le fait que le micro se coupe lorsque la branche est complètement levée, puisqu’il n’y a pas d’autres boutons pour cela.

Caractéristiques techniques