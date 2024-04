Une aventure en deux parties pour créer le suspense

Lost Records: Bloom & Rage est un jeu d’aventure narratif se déroulant dans la ville fictive de Velvet Cove pendant l’été de l’année 1995. Il met en scène Swann, Nora, Autumn et Kat, quatre amies lycéennes qui partagent des moments d’insouciance, de musique et d’amitié. Leur été idyllique est chamboulé par un événement inattendu, les obligeant à se confronter à un secret enfoui depuis 27 ans. Le destin les rassemble à nouveau, les poussant à affronter leur passé et les promesses qu’elles se sont faites de ne jamais se revoir.

Nous incarnerons Swann, une jeune fille introvertie qui aime capturer les moments fugaces de la vie avec son caméscope. Fidèle à l’esprit des années 90, le trailer en 4:3 nous laisse entrevoir les différents personnages et environnements du jeu à travers l’objectif de l’appareil, sans oublier le petit filtre VHS pour être totalement immergé.

En dehors de ces images, DON’T NOD révèle que le jeu sortira en deux parties, à un mois d’intervalle afin de laisser le temps aux fans d’échanger et de partager leurs théories. Les créateurs de Life is Strange ont de grandes ambitions pour cette nouvelle licence puisque Bloom & Rage n’est que le premier jeu de l’univers Lost Records, un peu à la manière de la saga The Dark Pictures Anthology.

Lost Records: Bloom & Rage sera accompagné d’une bande-son soigneusement conçue, comprenant plusieurs chansons sous licence. Parmi ces morceaux figure la chanson de Nora Kelly, qui a été présentée lors des Game Awards, ainsi que celle du trailer diffusé aujourd’hui, écrite et interprétée par Ruth Radelet, Adam Miller, et Nat Walker.

Lost Records: Bloom & Rage est attendu pour fin 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.