Un MMO Game of Thrones serait en train d’être développé sous la direction de Nexon

Et comme Jon Snow, on en sait pas grand chose

Malgré la fiabilité du site, on mettra encore le tour au conditionnel. Selon Redanian Intelligence, Nexon serait en train de travailler sur un MMO dans l’univers Game of Thrones, sans que l’on sache précisément quel studio ou quelle filiale s’en occuperait. Le jeu aurait droit à une campagne scénarisée dans laquelle on devrait choisir entre un personnage homme ou femme. Le personnage du genre qui ne serait pas pris serait également dans le jeu, le site citant comme exemple ce qu’avait pu faire Mass Effect Andromeda.

L’intrigue se déroulerait quant à elle entre la saison 4 et la saison 5 de la série télévisée, avec un Roose Bolton au pouvoir et Jon Snow et Sam Tarly toujours à veiller sur le Mur. Le site ignore si d’autres régions que le Nord seront présentées. Et si la série est citée ici, notez que les acteurs et actrices ne devraient pas reprendre leurs rôles respectifs ici.

On ne sait pas encore s’il faut vraiment y croire mais l’idée pourra sans doute séduire quelques fans de la licence.