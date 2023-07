Like A Dragon Gaiden devrait uniquement sortir en version dématérialisée en Occident

Le mois dernier, nous avions eu droit à une date de sortie pour Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Aujourd’hui, les fans seront peut-être déçus d’apprendre qu’il n’y aura apparemment pas de version physique chez nous. En effet, d’après un tweet du compte officiel de Ryu Ga Gotoku Studio, c’est du moins ce que l’on comprend.

Find out in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name available for download Nov 9, 2023. #LikeaDragonGaiden pic.twitter.com/HltCAw750H

Découvrez-le dans Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name disponible en téléchargement le 9 novembre 2023.

Le mois dernier, un compte de fans dédié à la licence, KamurochoBros, avait affirmé avoir parlé à des détaillants qui ont contacté Sega et ont confirmé qu’il n’y avait pas de jeu physique prévu pour l’Amérique du Nord. La nouvelle est assez surprenant étant donné que le Japon aura bien droit à une version boîte sur consoles PlayStation.

Hi everyone. It seems like we were given the wrong information. We have spoken to retailers that have reached out to SEGA.

We can unfortunately confirm that there is NO physical ESRB version of Like A Dragon Gaiden. It will be a digital only title. pic.twitter.com/CWP4cgS6tv

— KamurochoBros ~ Like a Dragon Gaiden HYPETRAIN (@KamurochoBros) June 9, 2023