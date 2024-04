Microsoft annonce son Xbox Games Showcase pour le 9 juin, suivi par un autre Direct qui est sans doute lié au prochain Call of Duty

Quand aura lieu le Xbox Games Showcase 2024 ?

On pouvait deviner la date nous-mêmes étant donné Microsoft aime bien prendre la parole début juin, un dimanche, mais c’est désormais officiel : le Xbox Games Showcase aura lieu le 9 juin prochain à 19 heures, heure française.

C’est la première fois que Xbox présentera des jeux issus du portfolio Blizzard et Activision durant une conférence, ce qui sera donc un événement. En dehors de cela, il y a évidemment plein d’autres jeux sur lequel le constructeur peut communiquer, que ce soit sur Avowed, Indiana Jones, Fable et compagnie, voire même un petit Gears 6 qui ne semble plus si secret maintenant.

Un Direct pas si mystérieux

Et rappelez-vous, l’an dernier, Microsoft avait fait suivre sa conférence annuelle avec un Starfield Direct, qui s’est attardé pendant plus de 40 minutes sur le jeu de Bethesda. Cette année, la même stratégie a été adoptée, mais pas pour Starfield bien évidemment. Un autre Direct prendra place dans la foulée, mais le contenu de celui-ci est pour le moment un secret.

Seule une image avec un logo donne un indice sur le jeu qui pourrait être mis en avant. Et il ne faut pas être un sacré détective pour se dire qu’il s’agit sans doute là du prochain épisode de Call of Duty (ne serait-ce que par le logo d’Activision en bas à droite de l’image qui a mal été effacé). Maintenant que Microsoft est propriétaire de la licence, il peut la mettre en avant d’une manière considérable, et un Direct dédié est probablement une bonne chose à faire pour lui.

On regardera tout cela avec attention le 9 juin prochain, et, comme d’habitude, vous retrouverez un résumé complet de chaque conférence du Summer Game Fest sur notre site pour ne rien manquer.