Dragon Ball: Sparking! Zero met en avant les maîtres et apprentis dans un nouveau trailer bourré de nouveaux personnages

Chaque nouvelle présentation de Dragon Ball: Sparking! Zero est désormais attendue au tournant, car on attend de voir qui viendra remplir l’immense casting du jeu. Pour le moment peu de surprises, mais Bandai Namco fait l’effort de présenter ce roster petit à petit en thématisant ses vidéos. Après l’opposition entre la force et la vitesse, place aux duels entre les maîtres et les élèves de la saga, en allant aussi bien piocher dans Dragon Ball Super que dans l’arc du futur avec des versions de Gohan et Trunks très appréciées.