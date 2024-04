Test Endless Ocean Luminous – Une plongée qui manque de profondeur

La série Endless Ocean est un cas assez particulier dans l’univers des jeux Nintendo et c’est encore le cas avec ce nouvel opus qui débarque sur Switch : Endless Ocean Luminous. Ayant surtout fait ses armes sur Wii avec deux opus majeurs, la licence vous propose de vous relaxer en plongeant dans les fonds marins pour y découvrir la faune locale. Malgré un concept assez original, le titre se destine malheureusement à un public très restreint.

Conditions de test : Nous avons joué une dizaine d’heures au titre en solo en multijoueur via une session organisée par Nintendo. Nous avons également découvert la plupart des espèces marines du titre.

En IA trouble

Bien que l’exploration des fonds marins occupe une grande partie de votre temps dans Endless Ocean Luminous, le jeu intègre tout de même une petite trame narrative. Vous jouez le rôle d’un plongeur débutant au sein d’une organisation de recherche nommée « Q.G. » Votre mission essentielle est d’explorer la Mer Voilée et de sauvegarder « l’arbre des mers », un pilier vital de l’écosystème local.

Par ailleurs, après avoir découvert une tablette ancestrale, vous vous lancez également dans la résolution des 99 énigmes de la Mer Voilée. Dans cette quête, vous êtes épaulé par Daniel, un plongeur expérimenté mais quelque peu peureux, et par OceanIA, une intelligence artificielle qui vous guide à travers les nouvelles fonctionnalités du jeu et vous transmet les directives de vos missions.

D’ailleurs, l’IA parle bien français, mais sa manière de s’exprimer est typiquement robotique, ce qui peut rapidement devenir agaçant. Il aurait été préférable d’employer une actrice expérimentée pour simuler une voix d’IA, car cette lecture de textes sans vie nous sort vraiment de l’immersion sonore que le titre parvient à mettre en place avec son cadre marin.

Toutefois, le plus gros souci de Endless Ocean Luminous est sa boucle de gameplay qui devient très vite répétitive. Concrètement, il vous est possible de plonger en solo sur une carte généré aléatoirement et d’y explorer les fonds marins. A côté de ça, vous avez le mode histoire qui se découpe en différents chapitres (souvent très courts et ne durant pas plus de quelques minutes) que vous devez généralement débloquer en cataloguant un certain nombre d’espèces lors de vos plongées en solo. Cette structure donne un rythme assez lourd qui va à l’encontre de cette optique de jeu relaxant.

La mer de toutes les espèces

Le titre s’adresse principalement à ceux qui aiment prendre leur temps et sont curieux d’en apprendre davantage sur les espèces sous-marines. Endless Ocean Luminous offre la possibilité de découvrir plus de 500 formes de vie, y compris certaines éteintes ou issues de légendes. En tant que plongeur, vos actions se limitent à vous déplacer, à analyser des créatures avec la gâchette L et à interagir avec des objets perdus pour les collecter. Ici, pas de violence ; nous ne sommes pas dans Subnautica car même les espèces les plus dangereuses et voraces ne vous attaqueront pas.

Le jeu intègre aussi un important volet éducatif : chaque animal marin scanné vous fournit un court descriptif offrant diverses informations. Toutefois, si vous êtes, comme nous, simplement en quête de collectionner toute la faune, la répétitivité du système devient vite évidente, d’autant qu’il peine à se renouveler.En fin de compte, après quelques plongées en solo, on se retrouve souvent confronté aux mêmes biomes et aux mêmes morceaux de carte.

C’est dommage car les premières heures de découverte sont très plaisantes. On se balade dans les eaux en scannant des poissons et en ramassant des trésors. Occasionnellement, on tombe sur un mystère issu de la tablette antique à résoudre, qui consiste par exemple à rapporter un poisson particulier. Même si graphiquement la Switch s’en sort bien, que ce soit en mode docké et en mode portable, et que le travail de modélisation des centaines d’espèces est à saluer, le soft est visuellement limité par un manque de variété dans les décors et d’interactions dynamiques avec la faune sous-marine.

Pour un concept qui mise autant sur la détente et l’immersion, le rendu manque cruellement de richesse et de détails. On aurait espéré plus d’interactions naturelles dans cet univers sous-marin, comme une baleine se nourrissant de poissons ou un oursin déployant ses piquants. La seule interaction notable est la possibilité de recruter un animal pour qu’il nage à vos côtés. Un des rares objectifs qui pourra vous tenir en haleine est la découverte des CMI (Créature Marines Inconnues), mais encore une fois le titre se transforme en « cartes à grind » pour que l’on puisse suffisamment progresser.

Plus efficace à plusieurs

L’expérience est définitivement meilleure à plusieurs, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Même s’il est agréable d’explorer avec ses amis et d’épingler des créatures avec des autocollants pour que nos compagnons puissent les retrouver quand ils le souhaitent, la réalité est bien plus pragmatique. Le principal avantage de ces expéditions en groupe, qui peuvent compter jusqu’à 30 participants, réside dans la capacité à couvrir un vaste territoire rapidement, chaque joueur explorant une zone différente. En somme, cela permet surtout de diminuer la répétitivité du grind.

Hormis ces excursions sous-marines, Endless Ocean Luminous ne propose pas d’autres activités qui auraient pu nous faire changer d’air. Le système en place se limite à un mécanisme d’expérience qui vous permet de monter en niveau et de gagner de l’argent en fonction de vos découvertes lors de la remontée à la surface. Monter en niveau peut, par exemple, vous permettre de recruter des espèces plus rares pour nager à vos côtés, tandis que l’argent est utilisé pour acquérir des coloris pour votre combinaison, des autocollants pour la personnaliser et des emotes.