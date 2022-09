Like A Dragon: Ishin!, le remake du Yakuza féodal vise mars 2023

Like a Dragon: Ishin! s’est invité lors du nouveau State of Play. Vous reconnaissez peut-être une partie du sous-titre venu de Yakuza 7, et c’est bien normal puisqu’il s’agit d’un spin-off de la série, plus particulièrement d’un remake d’un spin-off de la série.

Like A Dragon: Ishin! se passait dans le Japon féodal avant que ce soit à la mode

Like a Dragon: Ishin! a été annoncé pour mars 2023 sur les deux générations de consoles (du moins celles de Sony et de Microsoft) et sur PC, à la fois sur Steam et sur le Windows Store. Cela vous surprendra mais avant que la terre entière ne reconnaisse la supériorité de notre glorieux Kiryu-sama et apprenne par cœur les paroles de Baka Mitai, la série Yakuza avait beaucoup de mal à s’exporter.

Si Sega a bien rattrapé son retard depuis, notamment grâce aux remakes et aux remasters des anciens épisodes, cela n’a pas été le cas des spin-off se déroulant dans le Japon féodal qui ne sont donc jamais sortis chez nous jusqu’à présent. Le principe est simple, on prend le gameplay et le casting habituel de la série et on le mélange avec des faits et des personnalités réelles (en prenant beaucoup de libertés hein).

Le premier essai date de 2008 avec Ryu ga Gotoku Kenzan! qui mettait Kiryu dans le rôle de Miyamoto Musashi en 1605 dans les premières années de l’ère Edo. Mais le jeu qui nous intéresse aujourd’hui est Ryu ga Gotoku Kenzan! qui prend place plus de deux siècles plus tard, en 1867, Ryu ga Gotoku Studios nous proposant donc sa propre version des évènements qui ont mis fin à cette même ère.

Ici, Kazuma Kiryu prête donc sa voix et ses traits au protagoniste Sakamoto Ryoma. L’ironie veut que cette figure historique du Japon soit aussi l’un des héros de Live A Live, un autre jeu qui est longtemps resté une exclusivité japonaise avant de pouvoir arriver chez nous cet été.

Encore un suspense de courte durée ?

Le titre du jeu nous fait poser quelques questions. En effet, on se demande si c’est le statue de spin-off qui explique l’absence du mot Yakuza dans le titre. Ou si la série cherche bien à s’éloigner définitivement du mot surtout utilisé en Occident pour simplifier les choses, après nous avoir préparé au changement en mettant les deux dans le titre occidental du septième épisode.

Et puisque l’on n’est pas très familier avec le jeu d’origine, on a aussi un peu de mal à discerner pour l’instant quelles sont les nouveautés de ce remake par rapport au jeu original, en dehors du passage à l’Unreal Engine 4, ce qui est une première pour le studio habitué à son propre Dragon Engine.

Heureusement, il ne faudra attendre trop longtemps pour en savoir plus puisque le studio tiendra son RGG Summit sur la chaîne Twitch officielle de Sega, aujourd’hui même à midi, heure française. On verra forcément ce remake et on espère aussi des informations plus concrètes sur Yakuza 8 (ou Like a Dragon 8 du coup ?), et si on en croit l’ESRB, Takayuki Yagami pourrait bien enfin voir ses aventures arriver sur PC.

Bref pour l’instant, tout ce que l’on sait, c’est que Like a Dragon: Ishin! arrivera en mars 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.