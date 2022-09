Ryu Ga Gotoku Studio va présenter son nouveau jeu le 14 septembre, Yakuza 8 se rapproche

Le Tokyo Game Show se rapproche, et on sait à quel point ce salon est important pour les studios japonais, qui prévoient de faire quelques annonces durant toute la semaine prochaine. Ce sera notamment le cas de Ryu Ga Gotoku Studio, qui a aujourd’hui annoncé la date de sa prochaine prise de parole, qui sera à ne pas manquer, puisqu’elle va permettre de lever le voile sur un tout nouveau jeu. Et forcément, on pense au prochain Yakuza.

Yakuza 8 pourrait être révélé la semaine prochaine

Le Tokyo Game Show ouvrira ses portes du 15 au 18 septembre prochain, mais Ryu Ga Gotoku Studio compte prendra la parole un peu en amont. C’est le 14 septembre à midi (heure française) que le studio diffusera son « RGG Summit 2022: Ryu Ga Gotoku Studio New Title Presentation », qui, comme son nom l’indique si bien, nous présentera le nouveau jeu du studio.

Et de côté-là, il n’y a pas trop de suspense quant à l’identité du jeu en question. Yakuza 8 n’est désormais plus un secret, puisqu’on a pu en voir quelques images de loin dans une vidéo des coulisses du studio. On suppose donc que la suite des aventures d’Ichiban et compagnie nous sera dévoilée dès mercredi prochain, avec des images un peu plus propres.

Notez donc bien le rendez-vous dans votre agenda si vous êtes fans du studio, en espérant une belle annonce.