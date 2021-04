Life is Strange: True Colors nous présente sa séquence d’ouverture

Annoncé il y a quelques semaines, Life is Strange: True Colors est encore assez mystérieux même s’il a présenté une longue bande-annonce lors de son reveal. Le titre de Square Enix nous permet donc aujourd’hui de faire un peu plus connaissance avec l’héroïne du jeu, Alex Chen, avec la séquence d’introduction de cet épisode.

Une nouvelle aventure commence

La jeune femme fait ici face à ses problèmes en parlant avec son assistance sociale à propos de son futur. Elle est sur le point de partir vivre chez son frère dans une nouvelle ville, mais elle ne semble pas prête à oublier certains secrets ainsi que son passé.

Life is Strange: True Colors est attendu pour le 10 septembre sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le titre est déjà disponible en précommande.