Life is Strange: True Colors n’arrivera pas à l’heure sur Switch

Square Enix nous annonçait hier que Life is Strange Remastered Collection ne sortirait finalement pas à la date prévue, et était repoussé en 2022. L’éditeur avait aussi profité de cette annonce pour sécuriser la date de sortie de Life is Strange: True Colors pour ce 10 septembre, mais on apprend aujourd’hui que ce ne sera pas le cas pour toutes les plateformes.

Additionally, Life is Strange: True Colors for Nintendo Switch is running a little late.

We won’t be quite ready to release on September 10 – but we still plan to release this year.

Please watch our channels for a confirmed date over the coming weeks!

— Life is Strange (@LifeIsStrange) August 12, 2021