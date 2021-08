Life is Strange Remastered Collection repoussé, sortie désormais prévue en 2022

Mauvaise nouvelle pour les joueurs et les joueuses qui voulaient découvrir ou revivre les aventures de Max et Chloé : la compilation remasterisée Life is Strange est repoussée à l’année prochaine. Les développeurs viennent d’annoncer le report et la collection ne sortira pas en septembre, comme c’était initialement prévu.

Un report de plusieurs mois

An update from the Life is Strange team pic.twitter.com/0nty0TFMYJ — Life is Strange (@LifeIsStrange) August 11, 2021

Pourtant révélée à l’E3 2021, il y a deux mois seulement, la date de sortie de Life is Strange Remastered Collection est décalée de plusieurs mois. Sur les différents réseaux, les développeurs expliquent qu’ils ont été confrontés à de nombreux défis suite à la situation sanitaire actuelle et que la pandémie a bouleversé les plans.

Afin « d’alléger toute pression supplémentaire sur l’équipe », le studio souhaite accorder plus de temps entre l’arrivée du prochain volet et cette compilation remasterisée. Il n’y a donc pas de retard prévu pour Life is Strange True Colors, qui lui, est toujours prévu le 10 septembre 2021. Son DLC, Wavelengths, qui s’attarde sur le personnage de Steph, sortira quant à lui le 30 septembre.

Dommage pour les personnes qui auraient aimé faire la compilation avant la sortie du prochain volet, mais il est toujours préférable de voir une décision comme celle-ci pour éviter la pression sur les équipes de développement. On attendra donc encore un peu, Life is Strange Remastered Collection n’arrivera que début 2022 sur PC, Stadia, Switch et les consoles PlayStation et Xbox. Notez que l’Ultimate Edition de True Colors donnera toujours accès aux jeux remasterisés, mais plus tard.