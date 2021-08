Life is Strange: True Colors illustre les pouvoirs d’Alex dans un nouvel extrait

Life is Strange: True Colors se rapproche petit à petit de sa sortie, et Square Enix n’arrête pas de nous montrer de plus en plus de gameplay. Après l’une des premières interactions du jeu entre Alex et les autres protagonistes de cette aventure, le jeu de Deck Nine présente aujourd’hui un nouvel extrait.

Du gameplay à foison

C’est lors du Future Games Show que l’on a pu voir le titre réapparaitre, avec un extrait où Alex vient en aide à une femme qui a visiblement des soucis de mémoire.

La capacité de notre héroïne à ressentir les émotions des autres est ici illustrée par un flot d’informations qu’elle va recevoir, et on imagine que ce sera aux joueuses et joueurs de bien gérer tous ces détails pour faire les meilleurs choix.

En plus de cela, l’éditeur nous a offert plus tôt les 15 toutes premières minutes du jeu, histoire de bien se mettre dans le bain.

Life is Strange: True Colors est attendu pour le 10 septembre sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La version Switch a quant à elle été reportée à une date indéterminée. Le titre est déjà disponible en précommande.