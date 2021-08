Life is Strange: True Colors nous montre 13 minutes de gameplay en français

Même si la version Switch du jeu et la collection Remastered des premiers Life is Strange ont été reportés, Life is Strange: True Colors est toujours en piste pour sortir le 10 septembre prochain sur la plupart des machines. Histoire de bien préparer le terrain, Square Enix nous offre aujourd’hui un vrai long extrait de gameplay, et en VF en plus de cela.

Les premières minutes du jeu en VF

C’est donc l’occasion d’entendre à nouveau le casting vocal en action et de voir les différentes interactions entre Alex et les autres protagonistes de cette aventure.

Evidemment, celles et ceux qui ne souhaitent pas se gâcher la surprise éviteront de regarder la vidéo, mais elle ne couvre que les premières minutes du jeu, lorsque Alex rencontre certains personnages.

Life is Strange: True Colors est attendu pour le 10 septembre sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La version Switch a quant à elle été reportée à une date indéterminée. Le titre est déjà disponible en précommande.