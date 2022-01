Life is Strange Remastered Collection s’illustre avec un long extrait de gameplay

Comme dans le cas de Life is Strange: True Colors, la version Switch de Life is Strange Remastered Collection a été décalée et ne sortira pas en même temps que les autres versions de la compilation. Mais Square Enix compte se faire pardonner ici en nous diffusant, une semaine avant la sortie, un long extrait de gameplay qui illustre les changements apportés par ce remaster.

Les aventures de Max et Chloe sous un nouveau jour

Cet extrait se concentre donc sur le début du tout premier jeu, et nous permet de mieux nous rendre compte du travail effectué sur cette nouvelle version. Ce remaster apportera donc de nouvelles animations faciales, un meilleur éclairage, et des rendus de personnages améliorés ainsi que des environnements plus détaillés.

Life is Strange Remastered Collection est prévu pour le 1er février prochain sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. La version Switch arrivera plus tard dans l’année.