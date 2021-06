Life is Strange Remastered Collection propose un nouveau trailer et sortira le 30 septembre

Révélé il y a quelques mois en même temps que le nouvel épisode à paraître le 10 septembre, Life is Strange Remastered Collection se montre à nouveau au cours du Square Enix Presents diffusé dans le cadre de l’E3 2021.

Prêts pour le retour à Arcadia Bay ?

A travers un nouveau trailer, la compilation regroupant Life is Strange Remastered et Life is Strange Before the Storm Remastered nous montre une fois encore le lifting dont les opus originaux ont pu bénéficier. Pas grand-chose de nouveau à ce niveau-là, comparé à notre première news faite sur cette collection, si ce n’est sa date de sortie que nous connaissons désormais : le 30 septembre 2021.

Life is Strange Remastered Collection sera disponible à cette date auprès des possesseurs de PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One.