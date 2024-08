Super Max

Square Enix a publié un trailer pour Life is Strange: Double Exposure présentant les nouveaux pouvoir de Max Claufield, la protagoniste de ce nouveau jeu Life is Strange. La vidéo explore l’évolution du pouvoir de Max, lui permettant de naviguer entre deux réalités parallèles, tout en mettant en lumière sa nouvelle capacité de perception. Grâce à ce don, Max peut entrevoir l’autre réalité avant même de s’y rendre et écouter les conversations qui s’y déroulent. Une capacité bien pratique pour son nouveau rôle de détective.

Elle devra utiliser ces deux aspects de son pouvoir pour résoudre le mystère du meurtre de Safi. Alors qu’elle voyage entre des réalités de plus en plus divergentes, ses compétences vous permettront de résoudre des énigmes, de naviguer à travers les dynamiques sociales complexes du campus, et d’explorer les secrets de l’université Caledon.

Malgré ce retour attendu, on espère que le studio Deck Nine, qui avait travaillé sur le spin-off Before the Storm, et l’épisode True Colors, saura façonner un nouvel opus à la hauteur du premier. Pour rappel, DON’T NOD, l’équipe de développement des deux premiers Life is Strange, sont sur un nouveau jeu narratif dans la même veine, Lost Records: Bloom & Rage.

Life is Strange Double Exposure est attendu pour le 29 octobre 2024 sur PC, PS5, Switch et Xbox Series. Les précommandes sont en cours et donnent divers bonus. Pour en savoir plus sur le titre, vous pouvez aussi visionner notre résumé pour tout savoir sur les nouvelles aventures de Max.