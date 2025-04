Sony lâche par surprise la date de sortie de Ghost of Yotei, qui arrivera en octobre et qui aura une édition collector

Atsu présente sa liste de têtes à trancher

Les State of Play ou les PlayStation Showcase, visiblement, c’est surfait. Sony aurait pu attendre jusqu’à la prochaine édition de l’un de ses showcases pour reparler de Ghost of Yotei, mais il a opté pour la sobriété. Une nouvelle bande-annonce a donc été dévoilée aujourd’hui, dans laquelle on en apprend un peu plus sur les motivations d’Atsu, nouvelle protagoniste de la série.

Elle partage tout de même la même envie de vengeance que Jin à son époque, et souhaite venger sa famille d’un groupe nommé « les Six de Yotei » qui a failli la tuer quand elle était plus jeune. Vous aurez la possibilité de traquer les membres dans l’ordre souhaité. On nous précise que ce que l’on voit à la fin, lorsqu’il est question d’explorer les souvenirs d’Atsu, sera une nouvelle mécanique de gameplay. Peut-on imaginer passer d’une époque à une autre en un seul bouton ?

Cette bande-annonce met aussi l’accent sur les somptueux panoramas que l’on sera amenés à explorer dans la région d’Ezo, qui regorge de couleurs. Pour apprendre de nouvelles techniques, Atsu devra aussi demander de l’aide à des professeurs particuliers, tout en découpant quelques têtes mises à prix pour obtenir de quoi vivre.

Quand sortira Ghost of Yotei ?

Sans plus attendre, la date de sortie du jeu a donc été révélée. Ghost of Yotei sera disponible sur PlayStation 5 dès le 2 octobre prochain. Il faut croire que Sony est confiant à l’idée qu’un certain GTA 6 ne sorte pas dans ces eaux-là.

Les précommandes devraient quant à elles ouvrir dès le 2 mai à 10 heures, heure de Paris. En cas de précommandes, vous recevrez 7 avatars PSN ainsi qu’un masque inédit en jeu. En plus de l’édition standard, affichée à 79,99 €, une édition numérique Deluxe à 89,99 € sera proposée et contiendra :

L’ensemble d’armure du Serpent

Une couleur alternative pour votre armure de départ

Une couleur de cheval

Une teinture de selle

Un charme en jeu

Un kit de sabre doré

Un accès anticipé à la carte du voyageur

Une édition collector sera aussi disponible en précommande sur le site de PlayStation, mais son prix n’est pas encore précisé. Elle contiendra :

Le jeu dans son édition Deluxe numérique (donc pas physique)

Une réplique du masque de Fantôme d’Atsu (17,2 x 12,7 x 15 cm) et son présentoir

Une réplique de la ceinture d’Atsu, avec les noms des membres des Six de Yōtei (180 cm)

Une réplique du tsuba sur le katana d’Atsu ( 7,6 x 7,6 cm) et son présentoir

Un sachet de pièces et des instructions pour jouer au zeni-hajiki

Un ginkgo en papercraft pliable avec un loup à sa base

Un ensemble de quatre cartes illustrées de 12,7 x 17,7 cm

Le rendez-vous est donc pris, et on s’attend maintenant à ce que du gameplay tombe de manière un peu plus fréquente pour ce Ghost of Yotei.