Six ans après sa sortie, le remaster d’Onimusha: Warlords se met à jour avec un nouveau mode de difficulté

La licence Onimusha est à nouveau une priorité pour Capcom, qui s’active sur le développement du prochain Onimusha: Way of the Sword prévu pour l’année prochaine. Pour nous faire patienter, un remaster d’Onimusha 2 arrivera dans quelques semaines, six ans après le remaster du premier épisode de la série. L’éditeur en profite donc pour remettre une nouvelle fois à jour Onimusha: Warlords avec une nouveauté qui sera présente dans le second remaster.