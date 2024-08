Jeu d’aventure narratif récompensé de multiples fois, Life is Strange premier du nom avait su faire chavirer notre cœur il y a une dizaine d’années. Avec son héroïne bien écrite, son concept réussi et son histoire prenante, il avait toutes les cartes pour bâtir une belle surprise. Quelques années plus tard, voici que Square Enix n’a pas hésité à user copieusement de la franchise avec de nombreux épisodes. Le prochain en date ? Double Exposure, prévu pour la fin d’année et qui fait justement suite à ce premier opus. On vous résume tout ce que l’on sait dans cette vidéo de 6 minutes.

Life is Strange Double Exposure est attendu pour le 29 octobre 2024 sur PC, PS5, Switch et Xbox Series. Les précommandes sont en cours et donnent divers bonus.