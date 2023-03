Accueil > Actualités > Life By You : Une nouvelle simulation de vie teasée par Paradox Tectonic et Interactive

En plus d’annoncer Cities: Skylines II et The Lamplighters League, le Paradox Interactive Announcement Show 2023 diffusé hier en fin de journée a très légèrement levé le voile sur une toute nouvelle licence intitulée Life By You par l’intermédiaire d’un bref teaser. Présentée comme une simulation de vie, cette production sortira à une date et sur une ou des plateformes encore inconnue(s) pour le moment.

Plus d’infos le 20 mars à 18h

Même si l’éditeur suédois ne s’est pas montré très bavard à propos de ce projet, il a indiqué que celui-ci est développé par Paradox Tectonic, un studio canadien dans lequel travaille actuellement un certain Rod Humble à qui l’on doit notamment les franchises Les Sims et Second Life. A part ça, le titre reste encore bien mystérieux et il faudra patienter jusqu’au 20 mars prochain 18h en France pour en apprendre davantage sur lui. A suivre.