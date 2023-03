The Lamplighters League : Le nouveau jeu de stratégie du studio derrière Shadowrun dévoile ses premières images

La conférence tenue par Paradox Interactive dans la journée d’hier fut remplie d’annonces pour l’éditeur, qui avait visiblement bien besoin d’avoir sa propre émission pour présenter tout son futur line-up. C’est à cette occasion que l’on a pu découvrir l’existence de Cities: Skyline II, mais l’éditeur avait évidemment quelques jeux de stratégie en réserve à nous montrer aussi, étant donné qu’il s’agit de l’un des genres les plus plébiscités par Paradox. Le studio Harebrained Schemes, que l’on connait pour la licence Shadowrun ou encore Battletech, nous a ainsi dévoilé les premières images de The Lamplighters League.

Les pires des héros doivent sauver le monde

Changement de direction total pour le studio, du moins en ce qui concerne la direction artistique de cette nouvelle licence, bien plus orientée pulp-cartoon et qui semble très bien fonctionner.

Ce The Lamplighters League nous plonge dans les années 30 d’un univers alternatif, où des érudits luttent contre une organisation maléfique qui cherche à dominer le monde. La Lamplighters League représente le dernier espoir de la planète, mais ses meilleurs éléments ne sont plus là pour la défendre, ce qui laisse la place à des héros un peu moins conventionnels et moins aguerris. Chaque personnage dispose de ses propres talents à utiliser lors de combats au tour par tour, qui mettent aussi l’accent sur l’infiltration et sur les coups bas.

The Lamplighters League devrait sortir dès cette année 2023 sur PC et sur Xbox Series, avec une disponibilité immédiate dans le Xbox Game Pass.