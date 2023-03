Le city-builder Cities: Skylines II est annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series

Cette semaine s’annonce riche en conférence et Paradox Interactive a ouvert le bal avec une présentation de certains jeux à venir dans son catalogue. Forcément, ce dernier est bourré de jeux de stratégie et de city-builder puisque c’est en quelque sorte la spécialité de l’éditeur, qui peut d’ailleurs compter sur des licences fortes. Parmi ces dernières, on retrouve Cities: Skyline, qui avait bénéficié d’un premier opus qui a vite gagné en popularité pour s’imposer comme l’un des titres les plus populaires du genre. Rien de plus logique à voir une suite débarquer tout prochainement, nommée sobrement Cities: Skylines II.

Un titre de plus pour le Game Pass

Pas besoin de vous représenter le concept de Cities: Skylines II, qui est tout à fait le même que celui du premier opus, à savoir de constituer votre propre ville en prenant des décisions qui vont façonner l’image de cette dernière et la façon dont les gens vont y vivre.

Difficile de vraiment savoir à quoi s’attendre côté nouveautés ici, mais on ne devra pas patienter très longtemps avant d’en savoir plus. Cities: Skylines II a déjà une période de sortie, puisque le city-builder devrait bien nous arriver cette année. Et surprise, il sortira en même temps sur PS5 et Xbox Series que sur PC. Par ailleurs, Paradox a précisé que le titre serait disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass.