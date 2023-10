Lies of P : Un DLC pourrait déjà être en préparation selon une offre d’emploi

Un DLC avant une potentielle suite ?

L’histoire de Lies of P pourrait bien se poursuivre d’ici quelques temps avec la sortie d’un DLC. C’est en tout cas ce que l’on devine via une offre d’emploie postée par le studio Neowiz lui-même. Malgré le fait que la traduction du coréen vers l’anglais peut parfois être trompeuse, IGN est en mesure de confirmer que le studio est à la recherche d’un « quest planner » pour l’aider à développer un DLC qui serait d’ores et déjà en production.

On ne sait encore rien de cette potentielle aventure, mais celles et ceux qui ont terminé le jeu pensent que cela pourrait avoir un rapport avec la scène post-crédits du jeu, dont on taira le contenu. Neowiz n’a pas encore commenté la nouvelle mais on surveillera de près les prochaines déclarations du studio.

Lies of P is confirmed to be getting DLC! Developer Neowiz confirmed it on their Korean job board.https://t.co/claKBvlmFo pic.twitter.com/mgISRHP41u — Okami Games (@Okami13_) October 6, 2023

