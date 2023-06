Les Sims 5 devrait être gratuit au lancement, du gameplay présenté

Du gameplay très early pour les Sims 5

Savoir qu’un nouveau jeu Les Sims est en développement n’a rien de vraiment surprenant : le dernier volet en date, Les Sims 4, est sorti en 2014, c’est-à-dire il y a déjà quasiment 10 ans. Malgré son incroyable longévité, qu’il doit à ses innombrables DLC et autres contenus payants, la licence se projette désormais vers un nouveau jeu : Les Sims 5, connu sous le nom de Project Rene jusqu’à présent, qui façonnera l’avenir de la série.

En octobre dernier, Electronic Arts et Maxis Games avaient confirmé l’existence du Projet Rene, le nom de code pour désigner l’hypothétique Sims 5. On avait appris que le jeu était au tout début de son développement et ne sortirait pas avant plusieurs années : l’objectif des développeurs, travailler main dans la main avec la communauté pour proposer une expérience pensée à la fois pour le PC mais aussi sur smartphone, avec une progression synchronisée. Mais d’autres promesses ont également été faites, notamment une personnalisation encore plus poussée.

Presque neuf mois plus tard, le studio revient en parler avec l’épisode 2 de leur émission Behind the Sims. Celle-ci était principalement axée sur Les Sims 4 Vie au Ranch, la prochaine extension prévue pour le 20 juillet, avec quelques contenus à venir également dans la déclinaison mobile. Mais un (court) segment s’est aussi attardé sur les avancées de Projet Rene. On peut ainsi apercevoir quelques rares images de gameplay des Sims 5 à partir de 11 minutes 17.

Gina, la directrice créative, est ainsi revenu sur le projet, en rappelant que celui-ci est au début de son développement. On peut y voir quelques images du prototype et des séquences très (très) early des Sims 5. Cela ne reflète donc absolument pas la qualité graphique que l’on aura mais l’on peut saluer cette initiative, qui démystifie un peu l’avancée du développement du jeu vidéo (eh oui, au début, ce n’est pas très joli).

Les créateurs expliquent également qu’ils veulent faire un gros travail sur l’éclairage de ce nouvel épisode avec de nouvelles technologies employées pour renforcer l’immersion et les histoires que l’on va se raconter. Le sujet de la personnalisation est une nouvelle fois revenu avec un bref aperçu des possibilités que l’on aura pour nos teintes de cheveux par exemple.

René gratuit à son lancement ?

Cependant, l’une des informations qui nous intéressent le plus n’étaient pas présentes dans cette émission. Pour cela, il faut se tourner vers une offre d’emploi publiée par Maxis Games (relayée par Kotaku) qui recherche actuellement un « Head of Monetization & Marketplace » (un responsable du marché et de la monétisation) et qui mentionne la possibilité que les Sims 5 soit free-to-play.

Dans le descriptif des tâches pour ce poste, on peut en effet y lire que l’employé devra travailler sur la marketplace en jeu du Project Rene et gérer le parcours d’achat centré sur le joueur. Egalement, on peut apercevoir qu’il devra « s’approprier la tarification de l’ensemble du contenu de ce jeu gratuit » et « fournir des conseils aux équipes de contenu sur les besoins en contenu du jeu pour répondre à la demande des joueurs »

Bien sûr, étant donné que Les Sims 5 Project Rene semble être encore très peu avancé dans son développement, on imagine que le modèle économique peut encore évoluer d’ici le lancement. Mais avec la récente sortie free-to-play des Sims 4, qui semble avoir dépassé les attentes d’Electronic Arts, on pourrait très bien se dire que ce prochain épisode sera également gratuit, cette fois-ci, directement à son lancement. On espère simplement que les microtransactions ne galvaniseront pas plus un jeu déjà bourré de packs d’extension.