Les Sims 5 sera bien un jeu gratuit à télécharger et free-to-play, et le quatrième épisode va continuer à exister à ses côtés

Puisque Les Sims 4 continue de cartonner grâce à l’ajout de nouveaux packs réguliers, Electronic Arts n’a pas besoin de se presser sur le développement du cinquième épisode. Celui que l’on connaît encore sous le nom de Project Rene n’a pour l’instant pas dévoilé de vraies images en dehors de notes d’intention et de présentations sous la forme de making-of, mais il avance doucement et l’éditeur tient à nous tenir régulièrement informés sur l’état du jeu. On a donc eu droit à un nouveau numéro de l’émission Behind the Sims qui a surtout permis de faire un point sur la politique tarifaire de ce jeu.