Les Sims 5 : Un peu d’Animal Crossing dans le multijoueur de cet épisode ?

Du multijoueur entre amis, pas façon MMO

Le chemin est encore long pour Les Sims 5, mais le jeu a visiblement trouvé ses influences, surtout pour la question du multijoueur. Lyndsay Pearson cite surtout la série Animal Crossing comme point de repère, qui pourrait donc avoir un impact sur la manière dont Les Sims 5 pense son multijoueur :

« Nous parlons tout le temps d’Animal Crossing, car c’est un très bon exemple sur le fait d’avoir son petit espace, sa petite île, tout en invitant des gens. Et nous avons vu au cours des dernières années que les gens inventent des façons de jouer ensemble que le jeu ne prend pas spécifiquement en charge, ils ont inventé des chasses au trésor ou autre, ce qui est incroyable. Ou des gens qui ont animé des discussions façon talk-show. Les émissions sur Animal Crossing sont incroyables, non ? »

On ne sait pas s’il sera possible d’inviter d’autres personnes dans les espaces que l’on pourra créer, mais Maxis regarde attentivement ce qui s’est fait ailleurs. Et, plus étonnant, Among Us serait aussi l’une des sources d’inspirations principales de cette composante multijoueur, dans le sens où le jeu d’Innersloth permet de jouer à plusieurs de façon intelligente. Une chose est sûre, Les Sims 5 devrait bien avoir un mode qui permettra d’inviter des amis si Maxis trouve le bon moyen :

« Nous voulons absolument introduire le multijoueur. Et pas le multijoueur dans le genre grand et effrayant avec plein d’étrangers. On se demande plutôt, comment voulez-vous que vous et vos amis jouiez ensemble ? »

Il faudra attendre encore quelques années avant de voir comme le studio a trouvé la bonne solution.