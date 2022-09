Les Sims 4 va passer free-to-play dès le 18 octobre, ce qu’il faut savoir

Les Sims 4 a connu tout un tas de nouveautés depuis son lancement, et on ne compte plus les packs d’extension sortis pour enrichir l’expérience de base. On pourrait penser qu’avec tout ça, Electronic Arts est enfin prêt à passer à la production du cinquième épisode, mais avant de faire le grand saut, EA veut s’assurer que le quatrième opus touche le maximum de monde possible. Et ça, ça passe par le changement de modèle économique du jeu, qui va passer free-to-play.

Les extensions restent payantes

Electronic Arts confirme que Les Sims 4 va passer en free-to-play dès le 18 octobre prochain, et ce sur toutes les plateformes, c’est à dire PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Attention toutefois, seul le jeu de base va devenir free-to-play, pas les extensions.

Si vous avez déjà acheté le jeu, ou si vous le faites avant le 17 octobre, vous recevrez le kit Luxe dans le désert en cadeau, qui vous permettra d’avoir des meubles ayant pour thème le désert. Si vous êtes abonnés à EA Play, vous bénéficierez aussi de bonus avec des packs en plus.

Est-ce que cela veut dire que le développement de Les Sims 4 prend fin ? Pas du tout selon EA, qui s’engage à continuer à développer des packs d’extension et des kits, avec du nouveau contenu qui arrivera très prochainement. Un live Behind The Sims Summit nous en dira plus dès le 18 octobre à 19h.

On se demande si cela ne repousse pas encore plus loin la sortie de Les Sims 5, mais obtenir cet épisode gratuitement est déjà une bonne nouvelle.