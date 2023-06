Les Sims 4 annonce le pack d’extension Vie au Ranch, voici les premières infos

Les chevaux bientôt disponibles dans les Sims 4

Ce nouveau pack d’extension s’appelle Vie au Ranch et comme son nom l’indique, la vie à la ferme et les tenues de cowboy vous attendent. Vous aurez alors accès à une nouvelle zone, Chestnut Ridge, inspirée du grand ouest américain, avec un lieu présenté comme rustique. Vous pourrez alors vivre dans une grange remplie d’animaux ou simplement dans une cabane au bon milieu d’une prairie.

Evidemment, l’une des grandes nouveautés sera la possibilité d’élever et de dresser des chevaux, avec lesquels il sera possible de nouer des liens. Vous pourrez les chevaucher et parcourir la ville avec eux, tout en prenant soin de leur crinière. On apprend qu’ils auront d’ailleurs quatre compétences, à savoir, Tempérament, Agilité, Saut d’obstacles et Endurance. Mais cela ne sera pas le seul animal puisqu’il y aura également d’adorables petites chèvres et des moutons.

Si moult nouveaux objets arrivent également, on peut noter quelques activités supplémentaires, comme la possibilité de faire de la danse country. Un parc équestre pour invitera à faire de l’équitation, tandis que l’on peut simplement profiter d’un verre avec ses amis et amies au bar ou s’occuper d’animaux. Une première bande-annonce et quelques visuels, disponibles plus bas, sont visualisables.

Quelle date et heure de sortie pour Les Sims 4 Vie au Ranch ?

On connait bien la date de sortie pour ce pack d’extension : Les Sims 4 Vie au Ranch sera disponible le jeudi 20 juillet 2023 et pourra être lancée à partir de 19h, heure française. Elle sera déployée sur PC (EA App, Epic Games Store et Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Quant à son prix, pas de surprise, elle est listée à 39.99€. Les précommandes numériques sont lancées.