Légendes Pokémon : Arceus annoncé pour début 2022

Légendes Pokémon : Arceus était la surprise finale de cette présentation et il faut avouer que Game Freak a fait beaucoup plus d’efforts que ce à quoi on pouvait s’attendre.

Ce que Pokémon Epée et Bouclier auraient dû être ?

En effet, Légendes Pokémon : Arceus est une jeu assez inédit dans la série parce qu’il ne s’agit pas d’un remake, d’une suite ou ni même d’une version améliorée mais d’un spin-off préquel. Il se déroule à Sinnoh mais plusieurs siècles avant les évènements de Diamant et Perle, pendant la période féodale. On y incarne la dresseuse ou le dresseur chargé de compléter le tout premier Pokédex de la région et enquêter sur Arceus qui donne son nom au jeu.

Il ne faut donc pas s’attendre à une structure classique avec des arènes, une ligue, ni même des combats contre d’autres dresseurs. Il s’agit plus d’un jeu d’exploration et il ne devrait y avoir qu’une seule ville qui nous sert de base. Forcément, cela veut dire qu’il s’agit d’un jeu en monde totalement ouvert qui n’a donc plus du tout de routes là où Pokémon Epée et Bouclier en gardait tout de même quelques unes entre les différentes Terres Sauvages.

D’ailleurs, on semble retrouver le moteur de l’épisode précédent avec des graphismes améliorés mais un framerate pas très rassurant. Il faut avouer que le tout semble particulièrement vide et le contexte de l’état sauvage de la région est peut-être un prétexte pour expliquer cela. On note une plus grande liberté de mouvements avec par exemple la possibilité de s’accroupir ou ramper.

Les combats aussi ont bien évolué et Pokémon Company se permet même d’affirmer qu’il s’agit d’un Action-RPG. Les affrontements adoptent un système d’Active Time Battle à la Final Fantasy. Comprenez que l’on ne s’éloigne pas totalement du tour par tour mais qu’on a un écoulement du temps plus naturel. Les Pokémon n’agissent pas parce que c’est leur tour mais parce qu’assez de temps s’est écoulé depuis leur dernière action. On attend de voir à quel point Game Freak rendra le système précis.

La capture a également été revue. On peut viser et lancer les Poké Ball sur les Pokémon Sauvages directement. Mais il est également possible de les affaiblir avant lors d’un combat classique. Notons au passage que le jeu passera en mode combat sans avoir besoin de faire la moindre transition.

Autre surprise du côté des starters qui représentent chacun une génération différente et n’est donc pas le trio original de la région. En effet, on devra choisir entre :

Héricendre

Moustillon

Brindibou

Si cela peut vous consoler, la bande-annonce montre des Tiplouf et Ouisticramsauvages que l’on pourra au moins capturer par nous-mêmes.

Légendes Pokémon : Arceus sortira en exclusivité sur Switch en début d’année prochaine.