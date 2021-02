Un live Pokémon Presents annoncé pour demain

On attendait des nouvelles de Pokémon pour bientôt en raison du 25eme anniversaire de la franchise en cette année 2021. Les surprises concernant la licence tomberont donc demain avec un nouveau « direct » façon Pokémon.

Enfin les remake tant attendus ?

Une présentation vidéo Pokémon Presents sera diffusée demain, vendredi 26 février, à 16:00 UTC+1 sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon en français. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être parmi les premiers informés !https://t.co/xd0rsAH7g3 pic.twitter.com/Kwkwoozyxa — Pokémon France (@PokemonFR) February 25, 2021

Un Pokémon Presents a donc été annoncé et il se déroulera le 26 février prochain, soit demain, à 16h00 (heure française). Il durera 20 minutes, et on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre car rien n’a été teasé jusque là.

Nous aurons sans doute des nouvelles de New Pokémon Snap ou encore du MOBA sur mobiles Pokémon Unite, mais bien évidemment les fans attendent surtout les grosses annonces surprises ou presque. En effet, les rumeurs concernant un retour de Pokémon Diamant et Perle se font de plus en plus sentir.

N’oublions pas non plus que la semaine sera chargée pour la franchise puisque Post Malone tiendra un concert virtuel le 27 février prochain. Rendez-vous demain pour avoir le fin mot de l’histoire et voir si la Pokémon Company fêtera dignement l’évènement.