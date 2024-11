Le RPG Maliki: Poison of the Past inspiré de la BD sortira le 11 mars 2025, voici un nouveau trailer de gameplay

Maliki arrivera juste avant le printemps

En se basant sur l’univers de la BD éponyme, Maliki: Poison of the Past a décidé de jouer la carte du RPG solo pour raconter les nouvelles péripéties de Maliki et de sa famille face à Poison, une redoutable créature végétale qui a colonisé l’espace-temps. Avec ses combats au tour par tour, son exploration centrée sur l’aventure et la résolution d’énigmes mais aussi son Domaine à gérer, le titre ne cherche pas à révolutionner le genre mais plutôt à l’adapter à son univers.

Preuve en est puisque l’une des mécaniques mises en avant est la manipulation temporelle. Cela vous permettra de modifier le cours du temps pour créer des combos. Un moyen de dynamiser le système de combat en avançant ou en reculant les actions de vos ennemis et/ou de vos coéquipiers. Ce qui est légèrement montré dans cette nouvelle bande-annonce diffusée hier soir à l’occasion du The Mix Showcase, centré sur les productions indépendantes.

Une date de sortie est également tombée, confirmant un report pour l’année prochaine. Maliki: Poison of the Past sera disponible sur Steam et Nintendo Switch le 11 mars 2025.