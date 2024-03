Maliki arrive en jeu vidéo

Chapeauté par le studio breton Blue Banshee, situé à Auray, avec la participation de l’éditeur Ankama, Maliki: Poison of the Past est présenté comme un RPG d’aventures situé dans l’univers de la bande-dessinée éponyme. La production mélangera combats au tour par tour, phases d’exploration et d’autres poncifs du genre. Le petit twist des affrontements résidera dans une mécanique de manipulation temporelle où l’on pourra modifier le cours du temps pour créer des combos.

Visuellement, on ressent rapidement les contours d’une production indépendante à petit budget, bien que la bande-annonce laisse entrevoir de sympathiques cinématiques. Une aventure qui parlera donc avant tout aux fans de Maliki, avec un récit qui nous fera suivre un petit groupe d’aventuriers qui tentera de retrouver l’équilibre du monde tout en sauvant leur foyer. Une petite pause entre deux aventures sera aussi proposée avec le Domaine, hub où l’on pourra se reposer, planter, cueillir, bricoler et faire d’autres joyeusetés pour faire grandir l’Arbre aux Milles Racines.

Maliki: Poison of the Past n’a pas encore de date de sortie précise mais devrait arriver courant 2024 sur PC et Nintendo Switch. Petite surprise, une version physique semble être en route via la boutique KuneKune, plateforme fondée par plusieurs noms que vous avez sans doute déjà aperçus sur YouTube.